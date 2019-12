Der Navigationsgerätehersteller Garmin Ltd. (ISIN: CH0114405324, NYSE: GRMN) wird am 31. Dezember 2019 (Record date: 16. Dezember 2019) eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,57 US-Dollar je Aktie ausschütten, wie der Konzern am Montag mitteilte. Auf das Gesamtjahr gerechnet ergibt dies eine Dividende von 2,28 US-Dollar. Beim derzeitigen Aktienkurs von 96,92 US-Dollar (Stand: 2. Dezember 2019) entspricht dies einer aktuellen ...

