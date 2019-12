Bei Protesten im Iran sind laut Schätzungen 208 Menschen getötet worden. Die Regierung in Teheran übernimmt nun erstmals Verantwortung für die Gewalt.

Der Iran hat erstmals eingeräumt, dass Sicherheitskräfte bei jüngsten Massenprotesten tödliche Gewalt angewandt haben. Sie hätten in mehreren Städten "Randalierer" erschossen, gab das Staatsfernsehen am Dienstag bekannt. Es war das erste Mal, dass die iranischen Behörden eine Verantwortung für die Gewalt übernahmen, mit der die Proteste niedergeschlagen wurde. Das Eingeständnis erfolgte in einem TV-Beitrag, der internationale Nachrichtenkanäle in persischer Sprache für deren Berichterstattung über die Unruhen kritisierte.

Entzündet hatten sich die Proteste am 15. November an einer Preiserhöhung bei staatlich subventioniertem ...

