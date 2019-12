Der Start in die Woche und den letzten Monat des Jahres war erwartungsgemäß verhalten auf dem EUR denominierten Primärmarkt. Im Financial Segment waren Barclays, Commerzbank sowie Mediobanca aktiv. Barclays preiste eine Senior Unsecured Anleihe mit einem Volumen von EUR 750 Mio. und einer Laufzeit von 5,5 Jahren (NC4,5) bei MS +105 BP (Orderbuch EUR 2 Mrd.). Mediobanca brachte eine Senior Preferred Emission mit einem Volumen von EUR 500 Mio. und einer Laufzeit von sechs Jahren bei MS+103 BP an den Primärmarkt. Commerzbank preiste einen hypothekarisch besicherten Covered Bond mit einem Volumen von EUR 500 Mio. und einer Laufzeit von neun Jahren bei MS +2 BP. Im Corporate Segment war die Emission der Italgas (EUR 500 Mio., 12J, MS+83 BP) mehr als zweifach überzeichnet. Die ...

