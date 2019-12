Die aktuell längste Serie: bet-at-home.com mit 6 Tagen Plus in Folge (Performance: 4.22%) - die längste Serie dieses Jahr: Nordex 14 Tage (Performance: 25.09%). Tagesgewinner war am Montag AT&S mit 3,80% auf 19,10 (382% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 3,52%) vor Nordex mit 2,83% auf 12,73 (100% Vol.; 1W 6,08%) und Zumtobel mit 1,39% auf 7,32 (132% Vol.; 1W 4,27%). Die Tagesverlierer: RWE mit -5,43% auf 25,45 (256% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -5,25%), Evotec mit -4,77% auf 19,15 (171% Vol.; 1W -1,31%), Rocket Internet mit -4,29% auf 21,84 (204% Vol.; 1W -4,55%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Royal Dutch Shell (27127,13 Mio.), Glencore (12818,43) und Alibaba Group Holding (7622,49). Umsatzausreisser nach oben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...