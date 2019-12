Die aktuell längste Serie: Tele Columbus mit 6 Tagen Plus in Folge (Performance: 28.60%) - die längste Serie dieses Jahr: Telefonica 16 Tage (Performance: 14.38%). Tagesgewinner war am Montag Epigenomics mit 4,51% auf 1,50 (289% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 7,89%) vor Nintendo mit 3,53% auf 365,00 (163% Vol.; 1W 3,11%) und Massimo Zanetti Beverage mit 3,39% auf 6,10 (95% Vol.; 1W 4,45%). Die Tagesverlierer: Apache Corp. mit -12,30% auf 19,54 (330% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -17,03%), Home24 mit -8,48% auf 4,69 (184% Vol.; 1W -20,59%), Steinhoff mit -8,40% auf 0,06 (231% Vol.; 1W 11,11%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Vodafone (57741,08 Mio.), BP Plc (32586,88) und HSBC Holdings (22219,41). Umsatzausreisser ...

