Das vollautomatisierte Computersystem des AktienSensor Deutschland hat im vergangenen Börsenmonat wieder eindrucksvoll seine Stärke unter Beweis gestellt: Die Performance für den November 2019 beträgt +4,6 Prozent. Damit hat der AktienSensor die Leitindizes Dax (+2,9 Prozent) und EuroStoxx 50 (+2,8 Prozent) auf Monatsbasis klar geschlagen.

Zum starken Monatsergebnis beigetragen hat insbesondere eine Long-Position auf Siemens Healthineers: Mitte Oktober eröffnet, legte die Aktie des Medizintechnik-Spezialisten innerhalb von nur drei Wochen eine starke Kurssteigerung auf das Börsenparkett - bereits am 7. November konnte das vollautomatisierte Computersystem die Position wieder schließen und erzielte damit einen satten Gewinn von knapp +23 Prozent. Ebenfalls ein klares Plus mit mehr als +9 Prozent lieferte eine Long-Position auf Pfeiffer Vacuum, die Ende Oktober eröffnet und bereits am 20. November wieder geschlossen wurde. Diese Gewinnpositionen waren es auch, die dafür gesorgt haben, dass die an den Börsen immer wieder vorkommende Verluste mehr als egalisiert werden und trotz einiger Rückschläge ein sattes Monatsplus in der Bilanz steht.

Auf Elf-Monatssicht (Börsenjahr 2019) liegt das Musterdepot des AktienSensor Deutschland mit knapp +15 Prozent weiterhin noch hinter den Leitindizes Dax (+25 Prozent) und EuroStoxx 50 (+23 Prozent), konnte aber insbesondere im November den Abstand nochmals klar verringern. Dafür ist die langjährige Performance des AktienSensor umso beeindruckender: Mit einem satten Plus von mehr als +202 Prozent liegt die vollautomatisierte Trading-Strategie seit Auflage des Musterdepots im April 2014 klar vorne. Zum Vergleich: Der Dax hat im selben Zeitraum nur eine Performance von knapp +37 Prozent erzielt, der EuroStoxx 50 legte in den vergangenen mehr als fünfeinhalb Jahre nur um +15 Prozent zu.

Disclaimer & Risikohinweise

Der AktienSensor Deutschland veröffentlicht an dieser Stelle ein vollautomatisiert geführtes Musterdepot. Sämtliche Trading-Signale dazu werden durch komplexe Computersysteme generiert. Eine positive Rendite des Musterdepots in der Vergangenheit ist keine Garantie für eine positive Performance in der Zukunft. Der Handel mit Aktien und Derivaten beinhaltet teils hohe Risiken, die bis hin zu einem Totalverlust der investierten Mittel führen können. Sämtliche im AktienSensor Deutschland aufgeführten Trading-Signale sind generell nur als Unterstützung für das Trading von Privatanlegern zu verstehen und stellen keine konkrete Aufforderung bzw. Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien oder Derivaten dar. Die Trading-Signale können eine individuelle Anlageberatung durch Ihren Bank-, Anlage- oder Vermögensberater nicht ersetzen. Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte: Die im AktienSensor Deutschland veröffentlichten Trading-Signale werden vollautomatisiert von Computersystemen erstellt und direkt den Lesern des Börsendienstes zur Verfügung gestellt. Es kann durchaus vorkommen, dass Mitarbeiter des Herausgebers zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Trading-Signale direkt oder indirekt in Aktien oder Basiswerten investiert sind, die in den Trading-Signalen erwähnt werden.

ISIN: EU0009658145, DE0008469008, DE000SHL1006, DE0006916604

