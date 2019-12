Die Geldentwertung kommt mit großen Schritten auf uns zu. Das Zinstal knappert am Vermögen Die Banken müssen schauen wo sie bleiben. Gebühren steigen. Neuestes Beispiel sind die Gebühren für das Geldabheben bei der Bank. War dies einst ein kostenloser Service, so verlangen jetzt nach einer aktuellen Untersuchung in Deutschland 800 von 1300 Banken und Sparkassen Gebühren, wenn man sich Bargeld holt. Manche Banken immer und manche nur nach Schalterschluss, quasi ein Überstundenzuschlag für die Automaten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...