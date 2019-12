Joe Kaeser zeigt gern klare Kante: Bei Twitter etwa gegen die AfD, bei Siemens durch den radikalen Umbau des Konzerns. Dafür erntet er viel Kritik - doch sein Management-Stil zeigt klare Erfolge.

Mit der Initiative "Management der Zukunft" zeichnen die WirtschaftsWoche und KPMG jährlich CEOs aus, die mit ihren Entscheidungen für Mut und Führungsstärke stehen. Warum Siemens-Chef Joe Kaeser zu den Nominierten für den Titel EntscheidungsMacher 2020 zählt, erfahren Sie in diesem Text.Sie kennen weitere Managerinnen oder Manager, die Sie im laufenden Jahr durch mutige, zukunftsweisende Entscheidungen beeindruckt haben? Dann nominieren Sie hier Ihre Favoritin oder Ihren Favoriten für die Wahl zum EntscheidungsMacher 2020!

Der Mann an der Spitze von Siemens hat viele Namen: Joe Kaeser, wie er sich seit seiner Siemens-Tätigkeit in den USA nennt, Josef Käser, wie der 62-Jährige ursprünglich heißt, oder einfach nur "der Käser Sepp", wie man ihn in seiner Heimat Arnbruck im bayerischen Wald nennt.

Weniger Spielraum als bei seinem Namen lässt der gelernte Betriebswirt bei der Interpretation seines Management-Stils. Kaeser, der Siemens seit 2013 leitet, mag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...