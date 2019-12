Experten betrachten Äußerungen aus Nordkorea mit Sorge. Die Führung in Pjöngjang könnte nun ihr Moratorium für Atomversuche und Raketentests aufheben.

Im Streit um sein Atomwaffenprogramm hat Nordkorea verdeckte Warnungen in Richtung der USA ausgestoßen. In Anspielung auf eine von Nordkorea selbst gesetzte Frist bis zum Jahresende erklärte das Außenministerium in Pjöngjang am Dienstag, es sei "ganz den USA überlassen, zu wählen, welches Weihnachtsgeschenk sie erhalten". Nordkorea habe es nicht mehr nötig, "zu verbergen, was es von nun an tun wird", wurde der für USA-Fragen zuständige Vizeaußenminister ...

