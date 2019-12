Wenn Anleger in Deutschland nach Aktien aus der Finanzbranche schauen, dann kommt man immer wieder auf Wirecard. Wirecard geriet aber jüngst wieder unter Beschuss. Wirecard ist auf keinen Fall etwas für konservative und vorsichtige Anleger, solange die Financial Times immer wieder Kampagnen gegen das Unternehmen und seinen Vorstand fährt. Als Alternative zu Wirecard bietet sich Hypoport an. Letzte Woche habe ich Hypoport im ruhigen Handel durch einen besonderen Kurssprung entdeckt. Hypoport stellt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...