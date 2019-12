CTS Eventim , Anbieter von Ticketing- und Live Entertainment-Lösungen, übernimmt 71 Prozent der Anteile am österreichischen Konzertveranstalter Barracuda Music. CTS-CEO Klaus-Peter Schulenberg: "Wir wollen Künstlern nicht nur ein leistungsstarkes Ticketing, sondern auch internationale Tourneemöglichkeiten anbieten. Unsere Marktposition in Österreich zu stärken, ist deshalb ein naheliegender Schritt. Barracuda zählt zu den kreativsten Konzertveranstaltern Europas und ergänzt das Portfolio unseres Veranstalter-Netzwerks Eventim Live hervorragend. Ich freue mich, dass Ewald Tatar und sein Management-Team die Entwicklung von Barracuda in bewährter Manier vorantreiben werden." Barracuda Music bündelt die Aktivitäten einiger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...