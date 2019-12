Richard Socher, Chefwissenschaftler von Salesforce, spricht über falsche Prioritäten in der deutschen Forschung und die Frage, warum künstliche Intelligenz nicht so gut mit Sächsisch klarkommt.

Richard Socher ist Chefwissenschaftler beim Softwareunternehmen Salesforce in San Francisco und treibt dort die Forschungen über den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in Unternehmen voran. Der 35-Jährige, der in Dresden geboren wurde, gilt als Ausnahmetalent. Er studierte in Leipzig und Saarbrücken Informatik, bevor er 2007 zunächst an die Princeton Universität ging, um dann ab 2009 an der Stanford Universität im Silicon Valley zu promovieren. Seine Doktorarbeit gewann dort einen begehrten Preis als beste Informatik-Dissertation. Statt eine Stelle als Assistant Professor in Princeton anzunehmen, gründete er 2014 das KI-Start-up Metamind. Im April 2016 wurde es von Salesforce gekauft. Der Anbieter von Unternehmenssoftware und SAP-Konkurrent wird in diesem Jahr rund 17 Milliarden Dollar umsetzen.

WirtschaftsWoche: Herr Socher, Sie haben eine vielversprechende akademische Karriere erst gegen das Gründerdasein eingetauscht und dann für einen Job in der Industrie. Warum?Richard Socher: Weil man in Unternehmen inzwischen auch an Grundlagen forschen kann, aber im Gegensatz zur Universität die Erkenntnisse unmittelbar in Produkten einsetzen kann. Wir haben etliche Grundlagenforscher bei Salesforce. Und es ist extrem hilfreich, wenn sie sich mit Programmierern austauschen. Das macht die Anwendungen besser.

Und was ist der Unterschied zwischen Konzern und Start-up?Man hat beim Start-up weniger Ressourcen, weniger Zeit, weniger Leute, kann viele Dinge nicht verfolgen. Es ist nicht möglich, Forschungsprojekte anzugehen, die drei Jahre oder länger dauern. Denn nach sechs Monaten hat man kein Geld mehr und ist raus aus dem Geschäft. Start-ups können deshalb nicht langfristig agieren wie große Unternehmen oder Universitäten.

Stimmen sich die KI-Forschungschefs der großen Tech-Konzerne im Silicon Valley über grundlegende Fragen eigentlich ab?Wir treffen uns oft bei akademischen Konferenzen und kennen uns. Ich war ja lange in Stanford. Auf diesen Konferenzen debattieren wir dann natürlich auch auf akademischer Ebene.

Aber gibt es eine Art Koordination oder kocht jedes Unternehmen bei KI sein eigenes Süppchen?Wo die Künstliche Intelligenz Geld macht, hört die Zusammenarbeit auf. Das muss auch so sein. Wenn man für die Unternehmenskunden anhand deren Daten Künstliche Intelligenz trainiert und ganz spezifische Algorithmen entwickelt, kann man das nicht mit anderen teilen. Immer wenn es um Kundendaten und Kundenprojekte geht, hört der Austausch auf.

Birgt das nicht die Gefahr, dass so unterschiedliche Künstliche Intelligenz entsteht, nach Art von Microsoft, Google, Apple oder eben Salesforce?Ich halte das sogar für einen Vorteil. Wenn die Künstliche Intelligenz in den Händen von vielen ist, verringert das die Gefahr, dass sie monopolisiert wird.Gibt es in der Erforschung von Künstlicher Intelligenz rote Linien, die Sie bei Salesforce niemals überschreiten würden?Wir trainieren unsere Künstliche Intelligenz nie mit den Datensätzen von mehreren Kunden. Theoretisch könnten wir interne Informationen wie etwa die Umsatzerwartungen von Wettbewerbern wie Pepsi oder Coca Cola kombinieren. Das wäre zwar äußerst interessant, aber wir würde beide Unternehmen als Kunden verlieren. Im Geschäft mit den Daten von Privatleuten, also etwa bei sozialen Netzwerken, ist das anders. Denn dort ist das Sammeln von Daten der Geschäftszweck - und die Dienste, also etwa der Austausch mit Freunden, sind kostenlos. Das Geschäft mit Unternehmenssoftware ist grundlegend anders.

Die Grenze setzen Sie also nach unternehmerischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...