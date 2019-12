Der schwäbische Dax Konzern (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) befindet sich charttechnisch wieder im Rückwärtsgang und nähert sich dabei erneut der wichtigen 200-Tage Linie (blau im Chart), welche in der Vergangenheit bereits mehrfach als Unterstützung diente und an der man Longpositionen eröffnen konnte. Gelingt es der Aktie erneut an dieser markanten Linie zu drehen? Potentielle Longpositionen würden wir knapp unter der 200-Tage Linie mit einem StopLoss ...

Den vollständigen Artikel lesen ...