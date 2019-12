Recep Tayyip Erdogan will die Verteidigung des Baltikums blockieren. Er wirft der Nato vor, die Bedrohung der Türkei durch Kurden zu verharmlosen.

Die Türkei hat die Blockade von Nato-Hilfen für baltische Staaten angekündigt, sollte sich das Militärbündnis nicht der türkischen Sicht über Terror-Gefahren anschließen. "Wenn unsere Freunde bei der Nato nicht jene als Terror-Organisationen betrachten, die wir als Terror-Organisationen betrachten, werden wir uns gegen jeden Schritt stellen, der dort gegangen werden soll", sagte Präsident Recep Tayyip Erdogan am Dienstag in Istanbul vor seinem Abflug zum Nato-Gipfel in London.

Seine Worte zielen offensichtlich auf die kurdische Miliz YPG ab, die von der Türkei als Terror-Organisation ...

