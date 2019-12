Die Digitalisierung wird die Gesundheitsbranche stark verändern - es braucht neue Geschäftsmodelle und Datenplattformen. Spahns Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG) enthält eine Weltneuheit. Aber das reicht leider nicht.

Jetzt soll es also bald Apps auf Rezept geben: Laut Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG) können vom Jahr 2020 an digitale Gesundheitsanwendungen nach Prüfung durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte in die Regelversorgung der gesetzlichen Krankenversicherung aufgenommen werden.

Bereits jetzt werden Apps oder digitale Geräte vereinzelt von Krankenkassen erstattet. Denn dass einzelne Apps einen positiven Effekt in Gesundheits-Vorsorge oder Therapie haben können, ist unstrittig. So jubelt Gesundheitsminister Jens Spahn durchaus zurecht über die Weltneuheit: "Wir werden das erste Land auf der Welt sein, das solche Apps auch bezahlt."

Doch der wahre Durchbruch des DVG ist ein anderer: Unter anderem durch die Förderung der Telematik-Infrastruktur können Ärzte zukünftig Videosprechstunden anbieten, die gerade die Versorgung im ländlichen Bereich verbessern können. In einem Umfeld, wo immer noch ausschließlich per Post und Fax kommuniziert wird, gleicht die Einführung von elektronischen Patientenakten, E-Rezepten, Apps und Telemedizin einer Revolution. Das ist an der Zeit. Längst bewältigen wir unseren Alltag per Handy oder Tablet. Warum nicht auch in der Gesundheitsversorgung?

Patienten mögen es nicht, wenn sie auf jeder Krankenstation all ihre Daten wieder neu angeben und ihre Datenhistorie mühsam von einem Spezialisten zum nächsten tragen müssen. Angenehmer wäre es, wenn sich alle Akteure über zuverlässige Kommunikationsnetze verbänden und austauschten.

Bei allem wabert weiterhin die Technologie-Verweigerungsformel "Datenschutz" durch die Diskussion. Ja, natürlich gehört ...

