Nach einem November, in dem K+S rund ein Viertel an Börsenwert verloren hat, startete die Aktie des Salz- und Düngemittelherstellers mit einem Plus in den Dezember. Um fast ein Prozent ging es mit den Papieren des MDax-Unternehmens am Montag aufwärts auf 10,35 Euro. Das ist umso beeindruckender, da der Gesamtmarkt schwächelte. Und auch, wenn es am Dienstag zunächst wieder leicht abwärts ging: Bei K+S will man ohnehin nicht zurück, sondern nach vorne schauen, wie einer Unternehmensmitteilung zu entnehmen ... (Achim Graf)

