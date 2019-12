Die Analysten der NordLB haben die Bewertung für die Aktien von Eon nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Alles in allem entspreche das Ergebnis nach neun Monaten den Planungen des Vorstandes, so die Experten in einer Studie vom Montag. Die Prognosen habe der Versorger nach dem Erwerb von Innogy entsprechend erhöht. Die Aktie gibt heute leicht nach und notiert zur Stunde bei 9,17 Euro. E.ON Tageschart Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es ...

