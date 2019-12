Beide Unternehmen haben am Donnerstag, den 28. November 2019, eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Transaktion bedarf noch der Zustimmung der zuständigen Kartellbehörden und wird voraussichtlich im ersten Quartal 2020 vollzogen. Das familiengeführte Unternehmen IPEL mit Sitz in Jarinu bei São Paulo ist einer der führenden Biozidhersteller in Brasilien und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz im unteren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. "Die Akquisition passt perfekt zu unserer strategischen Ausrichtung auf profitable Spezialchemie", sagte Rainier van Roessel, Vorstandsmitglied von Lanxess.

Starkes Kundennetzwerk in Südamerika

Mit der Akquisition in Brasilien stärkt der Lanxess-Geschäftsbereich Material Protection Products seine globale Aufstellung und kann nun auch südamerikanische ...

