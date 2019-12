Jeder will der Erste sein beim Thema 5G. So läuft ein Wettrennen in den USA, welches Telekommunikationsunternehmen seinen Kunden am schnellsten das beste 5G-Netz bietet. T-Mobile US liegt ab Freitag deutlich vorn.

T-Mobile US hat sich im Rennen um die landesweite Bereitstellung von 5G-Diensten einen frühen Vorsprung gesichert: Ab Freitag wird der Dienst im ganzen Land verfügbar sein. Parallel dazu bieten die T-Mobile-Stores in den USA ihre ersten 5G-Smartphones an: das OnePlus 7T Pro 5G McLaren vom chinesischen Hersteller Oppo und das Samsung Galaxy Note10 + 5G.

Die amerikanische Telekom-Tochter will damit zeigen, dass sie ein ernsthafter Konkurrent für die deutlich größeren US-Telekommunikationskonzerne wie Verizon und AT&T sein kann - wenn es die Genehmigung für die Übernahme von Sprint im Wert von 26,5 Milliarden US-Dollar erhält.

Die vielgepriesene 5G-Erfahrung, die Mobilfunkbetreiber in der letzten Zeit vielfach versprochen haben, dürfte die Nutzung zunächst nicht sein. Denn der Dienst basiert auf einem Low-Band-600-Megahertz-Signal. Dieses bietet Nutzern zwar eine sehr breite Abdeckung, jedoch keine überragenden Geschwindigkeiten, von denen 5G-Fans zumeist ...

