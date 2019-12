In Kürze wird man im "Podcast für junge Anleger jeden Alters" von "Megatrends" zu hören bekommen. Im Börsenradio-Interview von Peter Heinrich mit Dadat-Bank Gründer Ernst Huber drehte sich alles um Megatrends bei einem Online Broker. Obwohl Megatrends im Online-Brokerage zu benennen, laut Huber, ziemlich schwierig sei, da sich ein Megatrend von heute auf morgen ändern kann, ist das Thema trotzdem durchaus spannend. Sehr aktuell ist zum Beispiel die Online Vermögensverwaltung. Dieses Service wurde heuer in der Dadat Bank gestartet. Es kommt sehr gut an und bringt dadurch viele neue Online Kunden. Die Robo Advisery als Überbegriff der Online Vermögensverwaltung ist einer der konstanteren Trends, genauso wie das Thema ...

Den vollständigen Artikel lesen ...