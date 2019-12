Der französische Anbieter von Umweltdienstleistungen Veolia Environnement S.A. (kurz "Veolia") hatte in diesem Jahr durchaus gewissermaßen den Zeitgeist auf seiner Seite. Das zeigte sich auch an der bisher schönen Performance der Aktie in diesem Jahr. Ende 2018 hatte das Papier noch unter 18 Euro notiert, inzwischen wird fast an der 23-Euro-Marke gekratzt. Und klappern gehört zum Handwerk! Zum Start der "COP25" in Madrid hat Veolia eine digitale Kampagne namens "CO2 Challenge team" gestartet, bei ... (Peter Niedermeyer)

