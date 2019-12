In der zweiten Novemberhälfte ist die BYD-Aktie erneut daran gescheitert, ihren 50-Tagedurchschnitt bei 4,45 Euro nachhaltig zu überwinden. Zwar konnte nach dem Tief vom 21. November bei 4,28 Euro bis zum 26. November ein Anstieg bis auf 4,53 Euro vollzogen werden, doch fehlte es diesem an Nachhaltigkeit. Aktuell sind die Käufer deshalb damit beschäftigt, die kleine Abwärtswelle, die danach eingesetzt hat, zu beenden. Es ist ihnen dabei gelungen, den Wert am Montag auf dem Niveau von 4,24 Euro zu ... (Dr. Bernd Heim)

