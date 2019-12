So bieten zum Beispiel die neu entwickelten Kontaktstifte HFS-852 und die Stifte der HFS-856-Serie eine Vielzahl an Möglichkeiten zur Kontaktierung im 5G-Umfeld und ermöglichen so auch Prüfungen unter schwierigsten Bedingungen.

Ebenfalls zu sehen waren Neuentwicklungen aus dem Bereich der Gefederten Kontaktstifte und deren Zubehör, aus dem Prüfadapterbereich eine hubgesteuerte Seitenanfahrmechanik ...

Den vollständigen Artikel lesen ...