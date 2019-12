Heute haben die Börsen wieder eine volle Ladung an Handelspolitik-Schizophrenie abbekommen. US-Präsident Trump teilte erstens mit, die Gespräche mit China würden sich sehr gut entwickeln. Aber zweitens sei es vielleicht besser, jegliche Unterzeichnung von Abkommen auf die Zeit nach den US-Wahlen zu verschieben. Und drittens strebt man wohl ganz nebenbei ein Verbot von Bankkonten für den chinesischen Technologiekonzern Huawei in den USA an. In Peking wiederum will man erfahren haben, dass die amerikanische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...