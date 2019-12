Der Böblinger Autozulieferer Eisenmann rutschte in die Pleite. Die einzig gute Nachricht ist: Die Arbeitsplätze sind trotzdem so gut wie gerettet.

Östlich der Hauptstadt Palma de Mallorca, zwischen dem Klosterberg Puig de Sant Salvador und der Küste von Porto Colom, liegt die 1000 Hektar große Finca Es Fangar. Man könnte sie auch die Privatstadt von Peter Eisenmann nennen, einst Chef und Eigentümer des nun insolventen Autozulieferers Eisenmann.

Hinter zwei Sicherheitsschleusen führt eine mit Fahnen gesäumte Allee zum Haupthaus. Ausgewählte Gäste empfängt Peter Eisenmann in seinem Jagdzimmer, dem intimen Bereich des Patriarchen. An den Wänden hängen ausgestopfte Köpfe verschiedener Antilopen, Gämsen, ein Büffelkopf. Der Stoßzahn eines Elefanten steht, in Messing gefasst, auf dem Boden neben dem Fell eines Zebras. Gesellschaft leisten die ausgestopften Überreste von Löwe und Bär.

Wer zum ersten Mal hier ist, den erschlägt die Wucht des Anwesens regelrecht. 270 Hektar stehen allein den Pferden zur Verfügung, inklusive Reit- und Longierhalle, Dressur- und Springplatz. Ein Weingut und Anbauflächen für Biogemüse. Dazu diverse Gästehäuser. All das passt eher zu einem Supermilliardär als zu einem schwäbelnden Mittelständler mit 3000 Mitarbeitern in Böblingen. Und genau das ist das Problem. Wer wissen will, warum Eisenmann pleiteging, der muss die Suche hier beginnen, in Es Fangar.

Anders als oft kolportiert war es nicht die Branchenkrise, die Eisenmann in die Insolvenz rutschen ließ. Vielmehr sind die Probleme hausgemacht. Sie beginnen bei Peter Eisenmann, der viel Zeit auf seinen Gütern im Ausland verbrachte, während sich die Mitarbeiter mehr Präsenz in der Firmenzentrale gewünscht hätten. Hier hatte er sich wohl seine eigene Welt und seine eigene Realität geschaffen, gut abgeschirmt von seinem Sicherheitspersonal. Die Tugenden des schwäbischen Kaufmanns hatte Eisenmann außer Acht gelassen. Viel Geld ging nach Es Fangar - statt in den Betrieb in Böblingen.Zum Schluss hätte die Familie ihre Firma kaum mehr retten können, sie war auf das Wohlwollen der Kunden angewiesen. Laut mehreren Insidern soll es der VW-Konzern gewesen sein, der Eisenmann nach einigen Enttäuschungen letztlich fallen ließ.Immerhin scheinen die Arbeitsplätze gerettet. Verhandlungen mit einem ausländischen Investor, heißt es in Kreisen um die Beteiligten, stünden kurz vor dem Abschluss. Der Gläubigerausschuss stimmte dem Verkauf wohl am Dienstag zu. Die Werke in Deutschland sollen erhalten bleiben, genauso die Arbeitsplätze. Zumindest vorerst müssen die Mitarbeiter also nicht die Zeche zahlen. Insolvenzverwalter Joachim Exner erklärt hierzu: "Der Investorenprozess ist in vollem Gange." Mehr könne er wegen Verschwiegenheitsverpflichtungen nicht sagen. Kenner der Materie schätzen, dass der Kaufpreis vollständig an die Gläubiger fließt. Für die Familie wird kein Cent bleiben.

So weit hätte es nie kommen müssen. Zu Beginn war die Erfolgsgeschichte ohne Makel. 1951 gründete der Ingenieur Eugen Eisenmann, der Vater von Peter Eisenmann, ein Ingenieurbüro in Stuttgart. Bald ließ er Lackieranlagen bauen, zog nach Böblingen. Eugen Eisenmann stieg bis zu seinem Tod 1991 zu einem der großen Unternehmer im Ländle auf, in einer Reihe mit Artur Fischer von Fischer Technik oder Schraubenkönig Reinhold Würth.

Die Familie brachte es zu ansehnlichem Reichtum, erwarb Ländereien in der ganzen Welt. Der Firmenpatriarch ging in seiner Freizeit auf Großwildjagd - blieb aber für seine Mitarbeiter ein nahbarer Chef. Ehemalige Angestellte beschreiben ihn als Macher, der in der Belegschaft beliebt war. Eisenmann senior hatte auf der Schwäbischen Alb eine Schnapsbrennerei. Zu Geburtstagen seiner Mitarbeiter kam er mit einer Flasche Birnenschnaps vorbei, trank einen mit und ließ noch eine Flasche da, zum Weiterfeiern."Peter Eisenmann war da ein ganz anderer Typ als sein Vater", sagt ein ehemaliger Manager. Sehr introvertiert und "technisch weniger interessiert". Angeblich soll er eher ein Faible für Literatur als für Maschinenbau gehabt haben. Doch sein vorbestimmter Platz sei im Familienunternehmen gewesen. 1976 übernahm er die Leitung. "Eher unangenehm als angenehm" sei er aufgefallen, erinnert sich ein Weggefährte. Peter Eisenmann habe sich mit Lieferanten angelegt, andere mussten die Wogen glätten.

Nur den besten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...