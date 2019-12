ASMALLWORLD AG lanciert Luxus-Reisebüro «ASMALLWORLD Private» EQS Group-Ad-hoc: ASMALLWORLD AG / Schlagwort(e): Produkteinführung ASMALLWORLD AG lanciert Luxus-Reisebüro «ASMALLWORLD Private» 03.12.2019 / 20:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Medienmitteilung ASMALLWORLD AG (SWX: ASWN) lanciert Luxus-Reisebüro «ASMALLWORLD Private» Zürich, 04.12.2019 - Die ASMALLWORLD AG (SWX: ASWN) gab heute die Lancierung ihres Luxus-Reisebüros «ASMALLWORLD Private» bekannt. Der high-end Reiseservice bietet ASMALLWORLD-Mitgliedern wie auch Nichtmitgliedern die Möglichkeit sich von einem Team an erfahrenen Reiseexperten personalisierte Reisearrangements zusammenstellen zu lassen, welche auf die individuellen Bedürfnisse und Präferenzen der Kunden abgestellt sind. Der damit einhergehende Ausbau des Reisebereichs zielt darauf ab, einen Teil der CHF 1.1 Mia., welche ASMALLWORLD-Mitglieder jährlich für Hotels ausgeben, mit hauseigenen Services abdecken zu können. Damit soll dieser Bereich in Zukunft wesentlich zum Umsatz- und Rentabilitätswachstum des Unternehmens beitragen. ASMALLWORLD gab heute bekannt, dass es sein eigenes high-end Reisebüro unter dem Namen «ASMALLWORLD Private» lanciert hat. Das neue Angebot bietet einen personalisierten Reiseservice bei welchem sich Kunden von einem Team an erfahrenen Reiseexperten personalisierte Reisearrangements zusammenstellen lassen können, welche auf die individuellen Bedürfnisse und Präferenzen der Kunden abgestellt sind. Die Philosophie von ASMALLWORLD Private basiert darauf, dass einzigartige und unvergessliche Reiseerlebnisse durch Leidenschaft, Wissen und einem klaren Fokus für Details geschaffen werden. Basierend auf dieser Philosophie fokussiert sich der Service von ASMALLWORLD Private darauf für jeden Kunden ein individuell zusammengestelltes, unvergessliches Reiseerlebnis zu kreieren. Der Fokus des Angebots liegt dabei in erster Linie auf Freizeitreisen und deckt dort alle Destinationen und Urlaubsarten ab, einschließlich Strandurlaub, Skitouren, Luxus- und Expeditionsreisen, Safaris und Flitterwochen. Operativ wird ASMALLWORLD Private von London aus geführt, wo sich auch der größte Teil des Reiseteams befindet. Der neue Service nutzt dabei die etablierten Geschäftsbeziehungen von LuxuryBARED, dem Reisebüro, welches im Februar dieses Jahres von ASMALLWORLD übernommen wurde. Als stolzes Mitglied von Virtuoso, Hilton Impresario, Hyatt Privé, dem Peninsula Pen Club und Vita von Leading Hotels of the World, bietet ASMALLWORLD Private seinen Kunden viele zusätzliche Vorteile wie Zimmer-Upgrades, frühen Check-in, late Check-Out, tägliches Frühstück für zwei Personen und US$ 100 Konsumgutschein für den Aufenthalt. Vollständig in ASMALLWORLD integriert und offen für Nicht-Mitglieder ASMALLWORLD Private ist vollständig in die ASMALLWORLD-Plattform integriert und kann einfach über die App und die Website aufgerufen werden, so dass Mitglieder problemlos mit dem Team von ASMALLWORLD Private Kontakt aufnehmen und ihre nächste Reise buchen können. Gleichzeitig steht der Service auch Nichtmitgliedern zur Verfügung, welche über www.asmallworldprivate.com oder den öffentlichen Bereich der ASMALLWORLD App auf die Seite zugreifen können. Die personalisierte Reiseberatung ist kostenlos wird allen Mitgliedern wie auch Nichtmitgliedern für Reisen ab EUR 5'000 angeboten. ASMALLWORLD-Mitglieder mit Hotelausgaben von CHF 1.1 Mia. pro Jahr Basierend auf einer repräsentativen Studie, welche Anfang des Jahres durchgeführt wurde, geben ASMALLWORLD-Mitglieder jedes Jahr CHF 1.1 Mia. für Hotelübernachtungen aus. Die Mitglieder unternehmen im Schnitt pro Jahr allein 21 Freizeitreisen und geben dabei CHF 680 Mio. für Hotels aus, welches der Teil ist, der mit dem Angebot von ASMALLWORLD Private abgedeckt werden kann. Obwohl der Wettbewerb im Reisebereich hoch ist, ist das Unternehmen zuversichtlich, dass ASMALLWORLD Private über ein attraktives Serviceangebot verfügt und es seinen Mitgliedern diesen hochwertigen Service durch App und Webseite bequem zugänglich machen kann. Damit sollte ASMALLWORLD über Zeit einen bedeutenden Teil der Reiseausgaben der Mitglieder übernehmen können. Neues Reiseangebot wird das Wachstum der Serviceumsätze in Zukunft vorantreiben ASMALLWORLD wird sein Reiseangebot auch Anfang 2020 weiter ausbauen, wenn es mit der ASMALLWORLD Collection, seiner eigenen Hotelbuchungsplattform live gehen wird. Dieser neue Service, der auf der Technologie von LuxuryBARED basiert, welche im Februar dieses Jahres erworben wurde, befindet sich derzeit in der letzten Entwicklungsphase. Die ASMALLWORLD Collection wird bei der Lancierung vollständig in die ASMALLWORLD-Plattform integriert sein und eine handverlesene Auswahl der besten Hotels zur Buchung anbieten. Zum Start werden 720 Hotels direkt online über die ASMALLWORLD App und Website buchbar sein und die Kunden können zwischen dem niedrigsten Preis und der ASMALLWORLD Preferred Rate wählen, welche viele zusätzliche Vorteile bietet, wie Zimmer-Upgrades, frühen Check-in, late Check-Out, tägliches Frühstück für zwei Personen und US$ 100 Konsumgutschein für den Aufenthalt. Die ASMALLWORLD Collection wird sowohl für Mitglieder als auch für Nichtmitglieder verfügbar sein. Es wird erwartet, dass beide neuen Reiseservices, ASMALLWORLD Private als auch die ASMALLWORLD Collection in Zukunft wesentlich zum Umsatz- und Profitabilitätswachstum des Unternehmens beitragen werden. Diese Pressemitteilung und weitere Informationen finden Sie unter www.asmallworldag.com Kontakt: ASMALLWORLD AG Jan Luescher, CEO Bellerivestrasse 241 CH-8008 Zurich press@asw.com Die ASMALLWORLD Gruppe ASMALLWORLD ist die weltweit führende Travel & Lifestyle Community. Der Fokus liegt dabei auf Erlebnissen, der moderne Form von Luxus. Aufbauend auf dem sozialen Netzwerk ASMALLWORLD, betreibt das Unternehmen ein digitales Travel & Lifestyle Ecosystem, welches Mitglieder inspiriert und es ihnen ermöglicht, besser zu reisen, mehr zu erleben und neue Bekanntschaften zu knüpfen. ASMALLWORLD-Mitglieder treten dabei über die ASMALLWORLD App und Website in Kontakt, wo sie Inspiration für Reisen und Lifestyle einholen, andere Mitglieder kennenlernen und eine Vielzahl an Reiseprivilegen geniessen. Mitglieder haben auch die Möglichkeit, sich auf über 1'000 ASMALLWORLD-Events pro Jahr zu treffen. Die Events reichen dabei von regelmässigen lokalen Treffen in den Grossstädten dieser Welt, sowie Zugang zu exklusiven Shows, Galas, Ausstellungen, oder grossen Sportereignissen bis hin zu grösseren Wochenenderlebnissen an Hotspots wie Saint-Tropez, Marbella oder Gstaad. Neben dem sozialen Netzwerk ASMALLWORLD, sind folgende Unternehmen ebenfalls Teil des ASMALLWORLD-Ökosystems: First Class & More, ein Smart Luxury Travel Service, der es Mitgliedern ermöglicht, in den Genuss von Luxusreisen zu Insiderpreisen zu kommen. LuxuryBARED, ein Reisebüro mit einer gepflegten Auswahl der besten Luxushotels der Welt und exklusiven Buchungs-Upgrades. The World's Finest Clubs, der weltweit führende Nightlife-Concierge, welcher Mitgliedern VIP-Zugang zu den exklusivsten Nachtclubs der Welt bietet. ASW Hospitality, die Management-Company des weltbekannten North Island Resorts auf den Seychellen. Zusätzliche Informationen finden sie auf unseren Webseiten: www.asmallworldag.com www.asw.com www.first-class-and-more.de www.first-class-and-more.com www.finestclubs.com www.luxuryBARED.com www.asmallworldhospitality.com www.north-island.com