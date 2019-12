Unternehmen wie Charter Communications und Moody's haben versprochen, zukünftig die durch das eigene Unternehmen verursachte Umweltbelastung offenzulegen. Dieser Schritt erfolgte auf Druck des Hedgefonds TCI, der gedroht hatte, in Firmen, die ihre Kohlendioxidemissionen nicht veröffentlichen, gegen den Vorstand zu stimmen. Das berichtet die Financial Times (https://www.ft.com/content/63ba2652-1531-11ea-8d73-6303645ac406). Der Fonds TCI verwaltet ein Vermögen in der Höhe von rund 28 Milliarden US-Dollar. ...

