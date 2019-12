Der Industriekonzern will seine Stahlsparte teils neu aufstellen. Ein Strategiepapier wird von IG Metall und Betriebsrat geprüft. Den Stahlkochern kommt Thyssenkrupp darin entgegen.

In der Folge von Demonstrationen in Duisburg ist Thyssenkrupp laut der IG Metall den um ihre Jobs fürchtenden Stahlkochern entgegengekommen, indem er eine Ende Dezember auslaufende Vereinbarung mit weitgehenden Kündigungsschutz verlängert hat. "Für diesen Prozess haben wir etwas Zeit gewonnen", sagte er nordrhein-westfälische IG Metall-Chef Knut Giesler am Dienstagabend. Denn es gebe die Zusage, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...