Künstliche Intelligenz kommt nur bei autonomem Fahren oder in Roboterfabriken zum Einsatz? Von wegen. Dass sie längst unseren Alltag steuert, zeigt das Beispiel eines täglichen Helfers: der Kaffeemaschine.

Erst knirscht es im Mahlwerk, dann knackt und summt es ein paar Sekunden lang, es zischt - und schließlich schießt ein dunkler Strahl frischen Kaffees in die Tasse. Millionenfach geht das so, tagtäglich, wenn vollautomatische Kaffeemaschinen auf Knopfdruck Espresso, Cappuccino, Milchkaffee oder puren Schwarzen brühen. 162 Liter, hat das Handelsunternehmen Tchibo für seinen aktuellen Kaffeereport ermittelt, trinkt jeder Deutsche pro Jahr. Gut zwei Drittel davon am Arbeitsplatz. In diesem Jahr soll der Umsatz mit Kaffeegetränken hierzulande erstmals mehr als 19,5 Milliarden Euro erreichen.

Die rumpelnden Maschinen bestimmen das Bild in deutschen Küchen, Bars und Stehcafés - und sie stehen für ein Maß an Hightech, das die meisten Menschen ihnen zunächst kaum zutrauen würden: An den Kaffeemaschinen zeigt sich, wie weit künstliche Intelligenz bereits in unser tägliches Leben vordringt. Für gewöhnlich fällt das Schlagwort eher in Verbindung mit selbstfahrenden Autos, Software zur Gesichtserkennung oder anderen Zukunftstechnologien. Doch ausgerechnet das alltägliche Kaffeekochen und ein Besuch auf der Schwäbischen Alb beweisen, dass sich auch Bohnen mit Bits kombinieren lassen.

Gerät warnt, wenn Ausfall droht

Das Unternehmen WMF aus Geislingen kennen viele Konsumenten als Hersteller von Bestecken und Küchenutensilien. Doch die Schwaben sind zugleich einer der weltgrößten Produzenten gewerblicher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...