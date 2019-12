"Wettergeprüftes Finish" dank Taft, das "jetzt" auch hilft, Haare vor "Umweltbelastung" zu schützen. Bei drei Tagen Halt! Mit Arginin-Kraftformel. Unser Kolumnist hat nachgefragt: Steht Schwarzkopf hinter den Sprüchen?

"Aktuellen Studien zufolge waschen sich knapp 80 Prozent der bundesdeutschen Bevölkerung nicht jeden Tag das Haar."

Das schreibt mir Nicola Surholt von Henkel auf meine Frage, warum denn um Gottes Willen das Drei Wetter Taft Ultra Haarspray von Schwarzkopf drei Tage halten muss.

Haarewaschen ist zumindest für manche Tagesordnungspunkt. Unterm Fön sind meine Haare in rund fünfundvierzig Sekunden trocken. Aber ich kenne das von Freundinnen: "Heute Mittag kann ich nicht, ich muss noch Haare waschen."

Wenn Haarewaschen pro Woche gut und gerne anderthalb Stunden kostet, dann zählt, was das Zeug taugt, das man sich beim Stylen in die Mähne sprüht oder schmiert. Ein Styling-Produkt muss mehr sein als die eierlegende Wollmilchsau. Es muss sogar gegensätzliche Eigenschaften miteinander vereinen: Es muss Halt geben, darf es aber nicht verkleben. Es soll lange ordentlich halten, soll die Haare aber über die sagenhaften drei Tage hinweg nachstylebar lassen. Es soll nicht beschweren, aber es soll das Haar so umschließen, dass es pflegen und schützen kann. Es soll ausbürstbar sein, soll aber von sich aus nicht sichtbar abschuppen. Und das wie gesagt über Tage.

Ein Haarspray ist so gesehen eine eierlegende Wollmilchsau ohne Euter, die niemals brütet, haart und grunzt.

Packen Sie das mal in ein schriftliches Produktversprechen auf der Flasche. Und dann muss das ja auch noch besser klingen als bei der Konkurrenz. Aber glauben die bei Schwarzkopf ihre ausgefeilten Versprechen selber? Habe ich Henkel gefragt:

Liebe Nicola Surholt, blablabla und so weiter und dann:Auf der Flasche steht geschrieben: "hilft, das Haar vor UV-Strahlung und jetzt auch vor Umweltbelastung zu schützen"a. Welche Umweltbelastung ist damit gemeint? b. Wie wird das Haar durch die jeweiligen Umweltbelastungen geschädigt und wie schützt das Spray vor den jeweiligen Belastungen?

Henkels freundliche Antwort: "Durch das Feedback unserer Kunden wissen wir, dass Umwelteinflüsse, wie zum Beispiel durch Feinstaub, ...

