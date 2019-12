Trumps Zoll-Tiraden, die andauernde Diskussion über eine EU-Bankenunion und die Abschlusserklärung des Nato-Gipfels in London beschäftigen die Anleger.

Wieder einmal sorgen kryptische Aussagen des US-Präsidenten Donald Trump für Ungewissheit im Handelsstreit. Trump verkündete am Dienstag. er könne sich ein Handelsabkommen mit China auch erst nach der Wahl im November 2020 vorstellen.

"Ich habe keine Frist, nein", sagte er. "In gewisser Weise denke ich, dass es besser ist, bis nach der Wahl mit China zu warten." Die Volksrepublik wolle jetzt ein Abkommen machen. "Und wir werden sehen, ob der Deal richtig ist oder nicht", sagte der US-Präsident. "Er muss richtig sein." Wenn er wolle, könne es gut vorangehen.

Die Entwicklungen im Handelsstreit zwischen China und den USA werden die Anleger auch am heutigen Mittwoch beschäftigen. Vorbörslich notiert der deutsche Leitindex leicht im Plus, laut außerbörslichen Handelsplattformen. Am Dienstag ging der Dax mit einem leichten Plus von 0,2 Prozent bei 12.989 Punkten aus dem Handel.

1 - Vorgabe aus den USA

Die Hoffnung auf eine Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China schwinden nach einer Aussage Trumps. Anleger reagierten mit Aktienverkäufen. Der Dow Jones-Index verlor am Dienstag in New York ein Prozent auf 27.503 Punkte. Der breiter gefasst S&P 500 gab 0,7 Prozent ab auf 3093 Zähler. Die Technologierbörse Nasdaq notierte 0,6 Prozent leichter bei 8521 Stellen. Am Montag hatte die Wall Street bereits wegen der Ankündigung von Strafzöllen auf Aluminium und Stahl aus Argentinien und Brasilien Federn gelassen.

2 - Handel in Asien

Die asiatischen Aktienmärkte haben am Mittwoch empfindlich auf einen möglichen Aufschub eines Handelsabkommens zwischen den USA und China bis nach den US-Präsidentschaftswahlen 2020 reagiert. Die Börse in Tokio zeigte sich zunächst schwächer. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,3 Prozent tiefer bei 23.088 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,5 Prozent und lag bei 1698 Punkten.

