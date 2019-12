Anlässlich des Starts von ‚SwatchPAY!' in Deutschland und Österreich wurde der führende Innovationstreiber für digitale Finanztechnologie Wirecard AG (ISIN: DE0007472060) als exklusiver Payment-Partner in eben diesen Ländern benannt. Sechs Uhren des weltbekannten Schweizer Unternehmens Swatch unterstützen von nun an dank der mobilen Bezahllösung ‚boon' das einfache und kontaktlose Bezahlen. Wirecards ‚boon'-Bezahl-App hinterlegt hierzu auf dem Smartphone eine virtuelle Mastercard, welche als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...