Das teilte die EU-Kommission am Dienstagabend in Brüssel mit.Die Kommission der Europäischen Union macht Varta allerdings Auflagen. So müsse das Unternehmen einer Reihe von Bedingungen zustimmen, damit Endkunden nicht aus Märkten ausgeschlossen werden oder höhere Preise in Kauf nehmen müssen.Die ursprüngliche Varta ...

Den vollständigen Artikel lesen ...