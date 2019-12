Die amerikanische Einzelhandelskette The TJX Companies Inc. (ISIN: US8725401090, NYSE: TJX) zahlt eine Quartalsdividende von 0,23 US-Dollar, wie am Dienstag mitgeteilt wurde. Die Ausschüttung erfolgt am 5. März 2020 (Record day: 13. Februar 2020). Auf das Gesamtjahr gerechnet werden 0,92 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 59,50 US-Dollar (Stand: 3. Dezember 2019) einer aktuellen Dividendenrendite von 1,55 Prozent. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...