Auf dem erheblich in Schieflage geratenen Markt für Alttextilien sind keinerlei Anzeichen einer Besserung in Sicht. Pessimistisch wie selten blicken die Marktteilnehmer in das kommende Jahr, nachdem für das auslaufende Jahr das Fazit unisono "katastrophal", "noch schlimmer als schlimm" oder "desolat" lautet. Selbst notorischen Optimisten ist inzwischen die Zuversicht abhanden gekommen. Die Sammelmengen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...