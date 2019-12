Jeder kennt die Argumente: Privatpatienten müssen weniger warten, bekommen bessere Behandlungen - und lohnen sich für den Arzt mehr. Was dran ist, und wann gesetzliche Krankenkassen ihren Patienten einen Vorteil bieten.

1. Privatversicherte warten kürzer auf einen Arzttermin

Nicht immer. Tatsächlich sind längere Wartezeiten für gesetzlich Versicherte bei manchen Fachärzten ein Thema. Nach einer Umfrage, die die niedergelassenen Ärzte regelmäßig in Auftrag geben, gleichen sich die Wartezeiten für Privatpatienten und Kassenversicherte zudem an. Von den gesetzlich versicherten Befragten mussten nach den Daten von diesem Herbst 29 Prozent bei ihrem letzten Arztbesuch überhaupt nicht warten, bei Privatpatienten waren es 30 Prozent. Sechs Prozent der Kassenpatienten mussten sich einen Tag, zehn Prozent eine Woche gedulden. Bei Privatpatienten lag der Wert bei sieben Prozent beziehungsweise 14 Prozent. Wartezeiten von über drei Wochen erlebten 15 Prozent der gesetzlich Versicherten und zwölf Prozent der Privatpatienten. Bei Hausärzten gibt es offenbar keine nennenswerten Unterschiede.

Betrachtet man nur die Fachärzte, warten die rund 73 Millionen Kassenversicherten tatsächlich etwas länger auf einen Termin. So gaben 30 Prozent der Befragten an, dass es über drei Wochen gedauert habe, bis sie einen Spezialisten in der Praxis sehen konnten. Besonders lang dauert es bei Frauenärzten, Kardiologen und Psychiatern. Gegen die längeren Wartezeiten hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) den Kassenärzten per Gesetz bestimmte Regeln zur Besserstellung der Patienten in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) auferlegt. Noch ist es aber zu früh, die Ergebnisse zu beschreiben.

2. Privatpatienten bekommen mehr und bessere Leistungen

Viel hilft nicht immer viel. Manchmal wird an Privatpatienten auch untersucht und therapiert, wo nicht ganz soviel nötig wäre. Besonders bei der Anwendung von MRT-Diagnostik lässt sich schwer anderes erklären. Deutschland hat mehr dieser "Röhren", dieser Kernspintomographen, als vergleichbare andere Länder und dennoch müssen gesetzlich Versicherte oft hier auf Termine warten. Niedergelassene Fachärzte argumentieren oft, wie wichtig die Privatzahler für das Bestehen ihrer Praxen seien. Der Sachverständigenrat für das Gesundheitswesen bei der Bundesregierung hat immer wieder dargestellt, wie oft eben auch eine Diagnostik und eine Therapie mehr als nötig an diesen Patienten durchgeführt wird.

Die Privaten Krankenversicherungen (PKV) argumentieren auch immer wieder, sie würden Patienten neuartige Therapien schneller zukommen lassen als die Krankenkassen und brächten so Innovationen ins System. Das stimmt zum Teil. So hat zum Beispiel zuletzt die Televisite, also das Arztgespräch am Computerbildschirm, ...

