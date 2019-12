Der DAX wird am Mittwoch zunächst über der 13.000-Punkte-Marke erwartet. Die Zunahme an geopolitischen Risiken - vor allem der Handelsstreit zwischen China und den USA - hatte am Vortag für Kursverluste an den internationalen Börsen gesorgt. Eine Resolution der Amerikaner zur Unterstützung der Uiguren im Westen Chinas sorgt für zusätzlichen Zündstoff in der Beziehung der beiden Großmächte. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

Den vollständigen Artikel lesen ...