Je nach Umgebungsbedingungen und Einsatzort sind elektronische Baugruppen auf eine gezielte permanente Schutzbeschichtung angewiesen. Schließlich müssen sie sehr hohe Ansprüche an Qualität, Lebensdauer und Zuverlässigkeit erfüllen. Diese Beschichtungen sollen vor Korrosion und Umwelteinflüssen wie etwa Feuchtigkeit, Betauung, Temperatur oder Schadgas schützen. Zudem ist ein Oberflächenschutz auch deshalb sinnvoll, weil Baugruppen permanent kleiner und Leiterbahnstrukturen immer feiner werden.

Vorteile der Tauchlackbeschichtung

Bereits in den 1980er Jahren hat man angefangen, bestimmte Flachbaugruppen mittels Schutzlackierung gegen Umwelteinflüsse zu schützen. Die ersten Maschinen, die hierfür gebaut wurden, waren Tauchlackieranlagen, mit denen es möglich war, die entsprechenden Schutzlacke auch auf eine große Teilezahl schnell und sicher aufzutragen. Mit zunehmender Packungsdichte und anspruchsvolleren Leiterplattendesigns wurde es aber zunehmend schwieriger, den Lack mittels Tauchauftrag aufzubringen. Aufwändige Maskierarbeiten, um Baugruppen tauchfähig zu machen, machten hohe Stückzahlen zu teuer. Im Zuge dessen wurde die überwiegende Zahl dieser Lackiervorgänge mittels selektiver Verfahren und entsprechender Anlagentechnik durchgeführt. Trotzdem hat sich das Tauchverfahren auch in der Elektronikfertigung bis heute am Markt gehalten und hierfür gibt es gute Gründe.

Schon bei mittleren und erst recht bei großen Durchsätzen und auch bei beidseitiger Lackierung bietet das Verfahren erhebliche Vorteile - immer vorausgesetzt die Baugruppe ist tauchfähig. Wenn sie es ist, kann es interessant sein, das sogenannte Conformal Dipcoating als Alternative zu anderen Beschichtungsverfahren in die Betrachtung mit einzubeziehen. Einerseits ist es möglich, beim Tauchen eine Vielzahl von Baugruppen gleichzeitig "im Paket" zu lackieren und diese im folgenden Trocknungsprozess dann auch zusammen auf kompakter Fläche zu trocknen. Andererseits stellt die Anlagentechnik überschaubare Ansprüche an seine Betreiber.

So ist es auch möglich, in Gebieten einen zuverlässig arbeitenden Prozess zu implementieren, in denen die Menge an ausreichend qualifiziertem Personal eingeschränkt ist. Die Entscheidung welchen Lack man hierbei einsetzen möchte, hängt von der gewünschten Schutzwirkung ab, die erzielt werden soll. Die meisten ...

