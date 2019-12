Zürich (awp) - Die Schweizer Börse wird am Mittwoch aufgrund vorbörslicher Indikationen ein wenig höher gesehen. Trotz der starken Kursabschläge an den Vortagen wolle aber niemand so recht an eine Erholung zu glauben, heisst es im Markt. Dafür sei die Verunsicherung im Zusammenhang mit dem Handelsstreit einfach zu gross. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...