Gestoppte bzw. gedrehte Serien: EUR/JPY Spot -0,29% auf 120,381, davor 6 Tage im Plus (0,84% Zuwachs von 119,73 auf 120,73), Osram Licht +0,69% auf 39,13, davor 6 Tage im Minus (-3,26% Verlust von 40,17 auf 38,86), Innogy 0% auf 44,2, davor 5 Tage im Minus (-1,12% Verlust von 44,7 auf 44,2), Manz -2,99% auf 17,52, davor 4 Tage im Plus (11,07% Zuwachs von 16,26 auf 18,06), ProSiebenSat1 -2,54% auf 13,445, davor 4 Tage im Plus (6,2% Zuwachs von 12,99 auf 13,79), Atrium +0,14% auf 3,565, davor 4 Tage ohne Veränderung , Siemens +0,62% auf 116,92, davor 4 Tage im Minus (-1,27% Verlust von 117,7 auf 116,2), Fraport +0,84% auf 76,38, davor 4 Tage im Minus (-3,74% Verlust von 78,68 auf 75,74), Snapchat +2,19% auf 14,92, davor 4 Tage im Minus (-5,81% Verlust von 15,5 auf 14,6), Fuchs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...