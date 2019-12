Die aktuell längste Serie: Tele Columbus mit 7 Tagen Plus in Folge (Performance: 28.68%) - die längste Serie dieses Jahr: Telefonica 16 Tage (Performance: 14.38%). Tagesgewinner war am Dienstag Dialight mit 3,83% auf 257,50 (27% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 4,67%) vor MTU Aero Engines mit 3,59% auf 248,00 (256% Vol.; 1W 1,51%) und Varta AG mit 3,22% auf 121,80 (348% Vol.; 1W 12,57%). Die Tagesverlierer: Steinhoff mit -8,33% auf 0,06 (35% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 0,00%), RTL Group mit -6,15% auf 40,77 (162% Vol.; 1W -3,64%), Home24 mit -6,13% auf 4,41 (168% Vol.; 1W -18,78%)Die höchsten Tagesumsätze hatten BP Plc (56832,39 Mio.), Vodafone (42071,4) und HSBC Holdings (39840,41). Umsatzausreisser nach oben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...