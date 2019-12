Im Jahr 1991 als reines Entwicklungshaus gestartet, ging Wildmoser Electronic gut 25 Jahre später mit dem Einstieg in die EMS-Fertigung konsequent den nächsten Schritt in der Unternehmensentwicklung. "Wir sind heute ein Entwicklungshaus, das auch fertigen kann, wenn der Kunde das möchte", beschreibt Firmengründer und Inhaber Stefan Wildmoser sein Unternehmen. Mit Anfang 20 wagte er vor 28 Jahren den Schritt in die Selbstständigkeit und führt heute ein Unternehmen mit 50 Mitarbeitern.

Über erste Projekte und Beratertätigkeit für den Automobilzulieferer Webasto machte sich Wildmoser einen Namen in der Branche. Bis heute arbeitet der Mittelständler zu 90 Prozent für den Automobilsektor, für den man die Serien-Elektronik und Software für Produkte im Komfort- oder Fahrerassistenzbereich, Motorsteuerungen oder Beleuchtungssysteme entwickelt. Diese Produkte werden in großen Stückzahlen von 20.000 bis hin zu 1 Mio. gefertigt und sind weltweit in Fahrzeugen internationaler Marken und Premiumhersteller verbaut.

Großer Teamgeist als Erfolgsbasis

Basis des Erfolgs ist der große Teamgeist bei Wildmoser Electronic. "Ohne funktionierendes Team läuft nichts, und ohne meine Mannschaft bin auch ich nichts", stellt Stefan Wildmoser klar. Über 40 Prozent der Belegschaft ist seit mehr als zehn Jahren im Unternehmen. Auch Wildmosers Mitstreiter aus den Anfangstagen sind nach wie vor mit an Bord. Und so läuft es bei Wildmoser ein bisschen wie bei den drei Musketieren: einer für alle und alle für einen.

Nur so meistert das Wildmoser-Team die größte Herausforderung: die straffen Zeitpläne der Kunden. Hier sind die Vorteile des kleinen Mittelständlers mit flachen Hierarchien, schnellen Entscheidungen und kurzen Wegen von unschätzbarem Wert. "Wir sind extrem schnell und können ein Entwicklungsprojekt bei Bedarf auch in der Hälfte der eigentlich veranschlagten Projektzeit erfolgreich umsetzen. Dadurch sind unsere Aufträge immer wieder mal Feuerwehreinsätze, wenn ein Start of Production beim Kunden gefährdet ist", bekräftigt Wildmoser stolz.

Vom Prototypen zur Serienfertigung

In Bezug auf das Leistungsspektrum zielt die Wildmoser-Philosophie darauf ab, das Unternehmen stets mit den Services zu vervollständigen, die Kunden und Wildmoser gleichermaßen voranbringen. Dazu gehört, das erforderliche Equipment und Know-how im Haus zu haben und aus einer Hand anzubieten. Ein Beispiel dafür sind zwei hauseigene EMV-Kammern zur Prüfung der elektromagnetischen Verträglichkeit. Dadurch wurde man unabhängig von externen Dienstleistern - und sparte Zeit und Kosten, wovon nicht nur die Kunden profitieren. ...

