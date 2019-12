Weiterer Rückschlag für Flugzeugbauer Boeing: Die US-Airline United hat 50 neue Langstreckenjets bestellt - und das ausgerechnet beim europäischen Konkurrenten Airbus.

Die US-Fluggesellschaft United Airlines hat 50 neue Langstreckenjets vom Typ A321XLR beim europäischen Hersteller Airbus bestellt. United will mit den Maschinen ab 2024 nach und nach seine bestehende Boeing-757-Flotte erneuern, wie das Unternehmen am Dienstagabend (Ortszeit) in Chicago mitteilte.

Preisangaben wurden zunächst nicht gemacht. Die Flugzeuge ...

