++ Neue Hoffnungen auf Handelsdeal am Montag ++ EURUSD steckt in enger Handelsspanne fest ++ DE30 mit erneutem Erholungsversuch ++Die Wall Street baute am Dienstag ihre Verluste aus, nachdem neue Zweifel über ein baldiges Ende des Handelsstreits auftauchten. US-Präsident Donald Trump sagte, dass er keine Frist für das Handelsabkommen mit China habe und fügte hinzu, dass es besser sein könnte, bis nach den US-Präsidentschaftswahlen ...

