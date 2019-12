[pci1]Mit dem heutigen Tag sind es noch 16 Handelstage im Jahr 2019. Dass Trump für seine Wiederwahl einen starken Dow braucht und so vielleicht im Handelskrieg weniger nervt, ist wohl zu optimistisch. Denn er nervt weiter putzmunter per Twitter.. Darauf war auch der gestrige Rückgang zurückzuführen. Nicht falsch verstehen: Der Markt darf schon fallen, aber Handelskriege, Sanktionen und Zölle sind verzichtbar. Zumtobel 3.60% Warimpex -1.67% Wienerberger 1.76% Polytec -1.32% Andritz 1.63% Addiko Bank -0.98% Heute ist jedenfalls ein besonderer Tag. Denn heute vor 22 Jahren, am 4.12.1997, erfolgte die "Erstnotiz" der Erste Bank Aktie, die dann bereits zu Dezember-Verfall in den ATX aufgenommen wurde, kontinuierlich aufstieg und nun seit Jahren der ...

