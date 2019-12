Die Wetterstation »Suntracer KNX pro« von Elsner erfasst Temperatur, Helligkeit, Niederschlag, Windgeschwindigkeit, Windrichtung sowie Luftfeuchtigkeit und -druck. Entsprechende Alarmfunktionen lassen sich direkt in der KNX-Applikation konfigurieren, damit Beschattungen rechtzeitig eingefahren und Fenster geschlossen werden. Die Windmessung erfolgt per Ultraschall auf zwei um 90° versetzten, horizontalen Strecken. Auf jeder Strecke werden kurz hintereinander zwei Signale in entgegengesetzter Richtung losgeschickt. Aus den Laufzeit-Differenzen der beiden Achsen errechnet die Station Geschwindigkeit ...

