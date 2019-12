Telekom-Deutschlandchef Dirk Wössner will 10.000 weitere 5G-Standorte schaffen. Dafür hat sich der Konzern mit zwei anderen Anbietern zusammengetan.

Um mit dem geplanten Ausbau des Mobilfunknetzes schneller voranzukommen, fordert die Telekom den Abbau der hohen regulatorischen Hürden. "Wir verheddern uns in den verschiedenen Kompetenzen von Bund, Land und Kommunen", sagte der Chef der Telekom-Deutschland-Tochter, Dirk Wössner, am Mittwoch in Bonn.

"Das macht alles ganz langsam hier." Zudem müssten effiziente und moderne Verlegetechniken bundesweit standardisiert und die Genehmigungen etwa für den Bau von Mobilfunkmasten schneller werden. Auch Kooperationen sollten leichter möglich sein und kartellrechtliche ...

