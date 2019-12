von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV Nachrichten Die Spannungen zwischen den USA und China bekommen neue Nahrung. Nachdem die USA offiziell die Demokratiebewegung in Hong Kong unterstützen, unterstützen sie nun auch die Menschenrechtslage der Uiguren in China. China ist empört. Dazu kommt ein neuer Zollkonflikt mit Frankreich. Trotz dieser zusätzlichen Verwerfungen ist der Dax relativ robust im Plus unterwegs und klettert am Vormittag sogar über 13.100 Punkte. Charttechniker sind überrascht - hatten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...