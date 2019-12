Kleine Anzeichen auf Entspannung im Handelsstreit haben zum Handelsstart am Mittwoch für steigende Kurse gesorgt. Wichtige Indizes stiegen um mehr als ein halbes Prozent.

Positive Signal zum Handelsstreit zwischen den USA und China haben heute für einen guten Start an den US-Börsen gesorgt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte stieg um 0,6 Prozent und lag am frühen Nachmittag bei 27.612 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 und die Technologiebörse Nasdaq legten sogar um 0,7 Prozent zu, auf 3.115 beziehungsweise 8.578 Punkte.

Am gestrigen Handelstag war man an den Börsen noch von einer schwindenden Aussicht auf ein rasches Handelsabkommen ausgegangen. Der Dow Jones-Index hatte am Dienstag ein Prozent verloren und fiel auf 27.503 Punkte. Der S&P 500 gab 0,7 Prozent ab auf 3093 Zähler. Die Technologierbörse Nasdaq notierte 0,6 Prozent leichter bei 8521 Stellen. Auch am Montag hatten die Indizes mit Verlusten geschlossen.

Nach einer Trendwende sah es für Mittwoch zunächst nicht aus, eher im Gegenteil: Denn die Regierung in Peking hat verärgert auf die Androhung von Sanktionen durch den US-Kongress wegen des Umgangs mit der muslimischen Minderheit der Uiguren reagiert.

Ein US-Botschaftsvertreter wurde ins Außenministerium einbestellt. Dieses sprach von einer bösartigen Attacke auf China und einer schwerwiegenden Einmischung "in die inneren Angelegenheiten" ...

