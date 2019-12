Nach mehrmonatigen Verhandlungen hat die Steag New Energies (SNE) das Kraftwerk der Biomasseheizkraftwerk Odenwald GmbH (BKO) in Buchen verkauft. Erwerber im Rahmen eines Asset Deals ist ein Käuferkonsortium, das aus der Flohr AG in Neuwied und der Four Excellence Holding GmbH in Dorsten besteht, berichtet die Tochter der Steag GmbH. SNE hatte sich im Rahmen von Überlegungen zur Portfoliooptimierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...